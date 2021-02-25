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الخميس، 25-02-2021 10:27 ص

التنمية: تعليق الدوام في مديريتي وادي السير ولواء الشوبك

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق الدوام في مديريتي وادي السير، ولواء الشوبك، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد المقبل، لظهور اصابات بفيروس كورونا بين الموظفين.

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وقال الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، انه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين في مديريتي تنمية وادي السير، ولواء الشوبك، موضحا ان الوزارة قررت تعليق الدوام في المديريتين لغايات اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، من فحص الموظفين وتعقيم المبنى، لمنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين.

 

--(بترا)

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