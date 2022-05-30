التنمية تعيد طفلا من ذوي الاحتياجات تقطعت به السبل بالعراق

الوكيل الإخباري - حولت فرق وزارة التنمية الاجتماعية طفلا أردنياً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقطعت به السبل في العراق، إلى مركز جرش للرعاية والتأهيل.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الإثنين، إن وزير التنمية أيمن المفلح، أوعز لكوادر الوزارة بالإسراع في تأمين عودة طفل أردني من الأشخاص ذوي الإعاقة تقطعت به السبل في العراق، بعد مخاطبات بين الوزارة ووزارة الخارجية والسفارة الأردنية في العراق.



وأضافت، أنها أرسلت موظفا من قبلها بعد تنسيق حكومي، لاستلام الطفل بعد تخلي والدته عنه، وتم التواصل مع والد الطفل في الأردن وإبلاغه بتأمين الوزارة عودة ابنه إلى الأردن.



وبينت الوزارة، أنه تم استقبال الطفل "13 عامًا" من قبل فريق، وأدخل إلى مركز جرش للرعاية والتأهيل، حيث تكفلت الوزارة بنفقة إقامته في المركز بعد دراسة الحالة الاجتماعية لوالده.



وأوضحت الوزارة، أن الطفل سيخضع لفحوصات طبية شاملة، تمهيدًا لتوفير العلاج له، كما سيخضع لمجموعة من البرامج المتنوعة والتأهيل النفسي والاجتماعي من قبل أخصائيين.

