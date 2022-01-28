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الجمعة، 28-01-2022 04:34 م

التنمية تقدم خدماتها لـ268 أسرة خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأسر المستفيدة من مساعدات وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية خلال اليومين الماضيين 268 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

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وبحسب تقرير غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، فإن عدد الأسر المستفيدة من خدمات ومساعدات الوزارة في محافظة العاصمة 37 أسرة، و34 أسرة في محافظة الزرقاء، و7 أسر في محافظة مأدبا، و14 أسرة في محافظة البلقاء، و24 أسرة في محافظة إربد، و16 أسرة في محافظة المفرق، و10 أسر في محافظة جرش، و6 أسر في محافظة عجلون، و28 أسرة في محافظة الكرك، و85 أسرة في محافظة الطفيلة، و7 أسر في محافظ معان.


وشملت المساعدات والخدمات التي قدمتها الوزارة، إيواء أسر، وتوزيع طرود غذائية وحرامات وفرشات وصوبات وخيم ومادة الكاز، ومبالغ نقدية.


وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعمل بتشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية، حيث عممت الوزارة على جميع مديريات التنمية وصندوق المعونة في الميدان بالمحافظات والألوية كافة، قبل بداية المنخفض، بضرورة التنسيق بين غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية في مركز الوزارة والحكام الاداريين، والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني لتوفير المواد الاغاثية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم أية اغاثة أو احتياجات خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.


وأكد المفلح، أنه تم تقديم المساعدات لجميع الأسر المتضررة من المنخفض وفي مختلف مناطق المملكة، وتوفير المواد الأساسية والضرورية والأدوية للمراكز الإيوائية التابعة للوزارة والمعنية بذوي الاعاقة والأحداث والمعنفات وكبار السن والأيتام.

 




 

 


 

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