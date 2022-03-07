التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ202 أسرة شباط الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر شباط الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الاثنين، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وقدمت مديريات الوزارة مساعدات نقدية لـ202 أسرة، فيما استفادت 5272 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 11535 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و161 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و16 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



واستقبلت مديريات الوزارة 55 طلبا لترخيص حضانات، وتم ترخيص حضانتين، واغلاق خمس حضانات وانذار حضانتين، وتلقي طلب واحد للحصول على ترخيص حضانة منزلية، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 118 طلبا، وجرى استقبال 61 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء ست دراسات لأسر منتجة.



وتم تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، وأجريت 29 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 20 طفلا، وتم استقبال 18 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 12 مسنا، وأجريت 29 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، وانذار مركزين لذوي الاعاقة، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 814 زيارة تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 19 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة نحو 40 جمعية خيرية، فيما تقدمت 96 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و4 طلبات لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وانذار 36 جمعية، و278 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و39377 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



من جانب آخر، أشارت الوزارة الى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1069 متسولا، وأجرت 316 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1641 دينارا، كما أجرت الوزارة 527 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 219 حدثا خلال شباط الماضي، وأجرت 1463 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 32 جمعية، وحل 10 أخرى، فيما انضمت 75 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 25 نظاما أساسيا معدلا، وتم الموافقة على تسعة طلبات للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر شباط الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 276 أسرة، واستفادت 530 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و50 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و30 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



