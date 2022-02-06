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الأحد، 06-02-2022 11:30 ص

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن كانون الثاني/يناير 2022 الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، الأحد، إنّ التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.


وقدمت مديريات الوزارة مساعدات نقدية لـ26851 أسرة، فيما استفادت 7534 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 11496 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و423 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و23 دراسة لتسوية حقوق الورثة.


وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 74 طلبا، وجرى استقبال 35 طلبا لصيانة مساكن، وبناء 3 مساكن، وصيانة 7 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 9 دراسات لأسر منتجة.


واستقبلت مديريات الوزارة 97 طلبا لترخيص حضانات، وأغلقت 9، وبلغ عدد دراسات أسر الراعية البديلة 4 دراسات، وتم تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، وأجرت 20 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 12 طفلا.


واستقبلت 4 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 5 مسنين، وأجرت دراسة واحد تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 714 زيارات تتبعية، وتم استقبال طلب واحد لترخيص دور رعاية ايوائية.


واستقبلت مديريات الوزارة 29 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 25 جمعية خيرية، فيما تقدمت 148 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و17 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، و245 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و26821 مستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.


وأشارت الوزارة الى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 771 متسولا، وأجرت 278 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1402 دينار، كما أجرت الوزارة 461 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 202 حدثا خلال كانون الثاني الماضي، وأجرت 1481 دراسات لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.


وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 20 جمعية، وحل 12 أخرى، فيما انضمت 5 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 18 نظاما أساسيا معدلا، وتم الموافقة على 14 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.


ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 136 أسرة، واستفادت 460 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و43 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و46 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.


 




 

 


 

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