الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 11:48 ص

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2343 أسرة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر كانون الأول الماضي.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن التقرير تضمن مساعدات نقدية لـ2343 أسرة، حيث استفادت 1979 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 8781 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و240 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 11 حضانة، وإنذار 3 حضانات، وترخيص حضانة منزلية واحدة، كما بلغ عدد طلبات شراء مساكن لأسر فقيرة 148 طلبا، واستقبال 89 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 18 دراسة لأسر منتجة.


وأشار التقرير إلى تسليم 7 أطفال لأسر رعاية بديلة، واستقبال 48 طلبا لأسر رعاية بديلة، كما أجريت 23 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 12 طفلا، واستقبال 12 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين جرى إلحاقهم بدور كبار السن 7، وأجريت 6 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 787 زيارات تتبعية.


واستقبلت مديريات الوزارة 46 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 3 جمعيات خيرية، فيما تقدمت 129 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و13 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 15 جمعية، وعقد مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة 170 اجتماعا، و300 زيارة ميدانية نفذها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و34667 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.


إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 537 متسولا، ونفذت 301 حملة، وأجرت 595 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 172 حدثا خلال كانون الأول الماضي، وأجرت 1328 دراسات لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.


وفيما يتعلق بسجل الجمعيات، بين خريس، أن 13 جمعية جرى تسجيلها، وحل 36 أخرى، فيما انضمت 7 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 42 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات.


ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر كانون الأول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1203 أسر، كما استفادت 871 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و47 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني.

 




 

 


 

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