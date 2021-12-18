التنمية تكشف موعد صرف المعونات الشهرية لمستحقيها

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التنمية الإجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، إنه سيتم تحويل المعونات الشهرية لمستحقيها خلال العشرة أيام القادمة.

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وبيّن الضمور لـ " الوكيل الاخباري" أن صندوق المعونة الوطنية سيعمل على تحويل المبالغ إلى المحافظ الإلكترونية من خلال البنوك المعتمدة.



وأشار إلى أن تسليم المستفيدين من المعونات الشهرية سيكون قبل نهاية العام الحالي ومع إغلاق السنة المالية.



وكان قد كشف أمين عام وزارة التنمية الإجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور ان الدعم التكميلي للشهر الحالي سيتم صرفه الأسبوع القادم ، اضافة الى ان الدفعة الاخيرة من برنامج تكافل ٣ سيتم صرفها خلال أسبوعين على أبعد تقدير .

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