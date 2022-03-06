التنمية تنشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات

الوكيل الإخباري

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- واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، نشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات، وفقا لأحكام نظام "جمع التبرعات للوجوه الخيرية".وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس، اليوم الأحد، إن نشر الرسائل التوعوية جاء قبل شهر رمضان المبارك لكثرة حملات جمع التبرعات فيه، ولورود بعض الشكاوى حول القيام بحملات جمع للتبرعات بالاستناد إلى ادعاء كاذب وبموجب سندات قبض غير أصولية ومزورة، ولتنظيم حملات التبرعات، وتحقيق الغاية المرجوة منها، وزيادة مصداقيتها لدى المجتمع المحلي.وبين أن على المواطن التأكد من موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على حملة التبرع لضمان إيصال التبرع للمحتاجين، ووجود كتاب موافقة لكل وسيلة لجمع التبرعات يتضمن رقم الموافقة وتاريخها "مدة الحملة"، واسم الجمعية، ونطاق الحملة، ووسيلة الجمع، ويشمل ذلك الحملات الإعلانية بأي وسيلة نشر، والتأكد من جهات التبرع الحاصلة على الموافقات الرسمية، حتى لا يقع المواطن ضحية للتبرع الخاطئ.وأشار خريس إلى أن التبرع للجهات الموثوقة والحاصلة على الموافقات الرسمية يضمن وصولها للمحتاج المستحق، وهي الخيار الأمثل للبذل والعطاء وعمل الخير، وتسهم في القضاء على الجهات المشبوهة.