الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

"توقف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسا

5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

97 وفاة و39979 إصابة بكورونا في الاردن خلال اسبوع

الأمن يضبط عدداً من الأشخاص تجمعوا أمام كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة

مجلس النواب يقرّ المادة الخاصة بآلية تأسيس الأحزاب الأردنية

مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

الأحد، 06-03-2022 04:40 م

التنمية تنشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM


الوكيل الإخباري - واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، نشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات، وفقا لأحكام نظام "جمع التبرعات للوجوه الخيرية".اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس، اليوم الأحد، إن نشر الرسائل التوعوية جاء قبل شهر رمضان المبارك لكثرة حملات جمع التبرعات فيه، ولورود بعض الشكاوى حول القيام بحملات جمع للتبرعات بالاستناد إلى ادعاء كاذب وبموجب سندات قبض غير أصولية ومزورة، ولتنظيم حملات التبرعات، وتحقيق الغاية المرجوة منها، وزيادة مصداقيتها لدى المجتمع المحلي.

وبين أن على المواطن التأكد من موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على حملة التبرع لضمان إيصال التبرع للمحتاجين، ووجود كتاب موافقة لكل وسيلة لجمع التبرعات يتضمن رقم الموافقة وتاريخها "مدة الحملة"، واسم الجمعية، ونطاق الحملة، ووسيلة الجمع، ويشمل ذلك الحملات الإعلانية بأي وسيلة نشر، والتأكد من جهات التبرع الحاصلة على الموافقات الرسمية، حتى لا يقع المواطن ضحية للتبرع الخاطئ.

وأشار خريس إلى أن التبرع للجهات الموثوقة والحاصلة على الموافقات الرسمية يضمن وصولها للمحتاج المستحق، وهي الخيار الأمثل للبذل والعطاء وعمل الخير، وتسهم في القضاء على الجهات المشبوهة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_5

5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

920212212410576550607

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

0L5A1604 - Copy

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

كورونا 6

97 وفاة و39979 إصابة بكورونا في الاردن خلال اسبوع

359745_48_1646572595

الأمن يضبط عدداً من الأشخاص تجمعوا أمام كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة

b937c462e4ba566af356c7047844f3ea

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

أخبار متعلقة
PrelN

توجه لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر العفيفة قبل رمضان

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

إجراء من المعونة بشأن برنامج الدعم التكميلي

1645109101621

مذكرة تفاهم بين التنمية والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي

WhatsApp Image 2022-02-03 at 1.26.16 AM

التنمية توجه رسالة للمتبرعين قبل شهر رمضان

717a695c-c1c5-4abe-be02-d06bafcae1b8

التنمية للمواطنين: تحققوا من الحملات قبل التبرع للمحتاجين

Every-Day-Faith-GIVE-Generosity-Changes-Everything-Part-1-iStock-490589086-1

التنمية: دمج 1629 طفلا في أسر بديلة