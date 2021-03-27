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السبت، 27-03-2021 03:05 م

التنمية تنهي تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

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الوكيل الإخباري-  أنهت وزارة التنمية الاجتماعية، تطعيم كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع الحملة الوطنية للتطعيم.

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وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور، اليوم السبت، إن عدد المسنين في دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة يبلغ 367 مسنا ومسنة موزعين على 9 دور رعاية خاصة وتطوعية، مشيرا إلى أن جميع المسنين في دور الرعاية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منهم 164 مسنا ومسنة حصلوا على جرعتين من اللقاح.


وبين الجبور، أن العمل جارٍ على حصول بقية المسنين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا وفقًا لمواعيد محددة، موضحًا أن فريق التطعيم يراقب المسنين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية، فيما يراقب كادر طبي وتمريضي موجود أصلاً في دور ومراكز الرعاية هؤلاء المسنين دوريًا.


وأكد أن الوزارة تتفقد باستمرار جميع دور الإيواء في القطاعين الخاص والتطوعي بشكل فجائي لمتابعة أحوال المنتفعين، والتأكد من تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينا أن هذه الدور تقدم خدماتها للمسنين والمسنات من الرعاية وتأمين احتياجاتهم وفقًا لإجراءات السلامة والوقاية.


 




 

 


 

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