التنمية توزع جوائز تمكين المرأة اقتصاديا

الوكيل الاخباري -

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وزع مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، المنح على المشاريع الفائزة بجائزة "أسمى خضر" لدعم المشاركة الاقتصادية للنساء، والتي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني ضمن مشروع "الحماية والتنمية الاقتصادية للاجئات السوريات والنساء الأردنيات – سنابل 2".ووفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، قال الضمور: إن الأردن رغم تواضع موارده، يبذل جهدا للوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين السوريين من خلال إعداد برامج لتمكينهم اقتصاديا، وإطلاق خطة الاستجابة للأزمة السورية.وأضاف، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل فريق لوضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، انبثق عنه عدة فرق قطاعية، ومن ضمنها فريق تمكين المرأة الذي يعمل على إدماج سياسة النوع الاجتماعي ضمن المبادرات المطروحة من الفرق الوزارية كافة، ما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.وأوضح أن اللجنة الوزارية لديها أولويات، من بينها تمكين المرأة اقتصاديا، وتقديم الدعم والتسهيلات للنساء صاحبات المشاريع المنزلية الصغيرة، وتشجيعهم على تسجيل أعمالهم، وإيجاد أسواق دائمة وإلكترونية لتسويق منتجاتهن، فضلا عن رفع الوعي لديهن بآليات الوصول للتمويل وكيفية متابعة المشاريع، وعمل دراسة الجدوى، وإنشاء حاضنة تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المجتمعات المحلية، ودعم مؤسسات القطاع العام بإنشاء الحضانات فيها.وبين أن هناك عددا من التحديات أمام النساء القائمات على المشاريع، منها نقص العمالة الماهرة، والذي يعد من بين أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر، وضعف قدرة العاملين في هذه المشاريع على استخدام التقنيات الحديثة والتسويق ومواكبة التطورات التكنولوجية، وعدم انتهاج الأساليب والخطط التسويقية الحديثة لترويج المنتجات أو الخدمات، بالإضافة إلى افتقار المشاريع إلى روح الابتكار، مشددا على أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستعمل جاهدة على تذليل هذه العقبات.وشدد عدد من الحضور في كلمات لهم على أهمية تمكين النساء اقتصاديا وفتح المجال أمام منتوجاتهن للوصول إلى جميع الأسواق.وجرى عرض فيديو يتضمن صورا حول أنشطة المشروع، وعرض تقديمي حول المشاريع المرشحة للجائزة، وتكريم عدد من النساء الرائدات في مجال التمكين الاقتصادي، وتحديد الفائزات بمنح المشاريع.