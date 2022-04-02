التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الصندوق اعتمد قائمة 120 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد للعام الحالي، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم وتم تحويل الدعم لهم.

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وأضاف الضمور، اليوم السبت، أن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 111500 أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، عن أشهر كانون الأول وشباط وآذار، فيما تم إرسال رسائل لنحو 8500 أسرة بضرورة تزويد الصندوق برقم المحفظة الإلكترونية أو الحساب البنكي لتحويل الدعم النقدي لهم.



وأكد أن 120 ألف أسرة هي من أشد الأسر فقرا في الأردن، حيث يستهدف برنامج الدعم النقدي الموحد الأسر الفقيرة والمحتاجة من فئات الفقراء الذين يعملون ودخلهم يقل عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة، والفقراء فقرا نسبيا الذين لديهم مستوى عال من العجز المادي، وذلك وفقا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الأسر للدعم والمساعدة.



وبين أن صرف الدعم النقدي الموحد سيكون شهريا ابتداء من شهر نيسان الحالي، فيما سيقوم الصندوق بدراسة التظلمات المقدمة من أرباب الأسر مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب يتم إظهار السبب.