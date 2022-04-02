السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

فلكي أردني يؤكد: صيام الأحد هو الصحيح

مصدر حكومي يوضح حول العطلة بيوم المئوية 11 نيسان

الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

أسعار الذهب والدولار في مصر

السبت، 02-04-2022 12:46 م

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM


الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الصندوق اعتمد قائمة 120 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد للعام الحالي، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم وتم تحويل الدعم لهم.

اضافة اعلان


وأضاف الضمور، اليوم السبت، أن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 111500 أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، عن أشهر كانون الأول وشباط وآذار، فيما تم إرسال رسائل لنحو 8500 أسرة بضرورة تزويد الصندوق برقم المحفظة الإلكترونية أو الحساب البنكي لتحويل الدعم النقدي لهم.


وأكد أن 120 ألف أسرة هي من أشد الأسر فقرا في الأردن، حيث يستهدف برنامج الدعم النقدي الموحد الأسر الفقيرة والمحتاجة من فئات الفقراء الذين يعملون ودخلهم يقل عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة، والفقراء فقرا نسبيا الذين لديهم مستوى عال من العجز المادي، وذلك وفقا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الأسر للدعم والمساعدة.


وبين أن صرف الدعم النقدي الموحد سيكون شهريا ابتداء من شهر نيسان الحالي، فيما سيقوم الصندوق بدراسة التظلمات المقدمة من أرباب الأسر مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب يتم إظهار السبب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الباص السريع مع لوغو - Copy

تعرف على مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان في رمضان

WhatsApp Image 2022-03-23 at 2.20.09 PM

الكوفحي: مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لإنشاء مواقف طابقية في إربد

IMG_2802

1014 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سحور

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

0L5A1065

إصابتان بتدهور صهريج على طريق الأزرق

دعاء-السحور-620x300

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

أخبار متعلقة
IMG_0810

وفد من البنك الدولي يزور صندوق المعونة الوطنية

IMG_0800

المعونة: 67 ألف قسيمة غذائية للأسر العفيفة بداية رمضان

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

المعونة: الانتهاء من تنقيح قوائم الدعم الموحد والصرف قبيل رمضان

فلوس 3

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ202 أسرة شباط الماضي

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

التنمية تنشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات

PrelN

توجه لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر العفيفة قبل رمضان