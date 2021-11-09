التنمية توقع اتفاقيات تمويل مشاريع انتاجية بقيمة 137300 دينار

الوكيل الاخباري- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تمويل بقيمة 137300 دينار، لعدد من الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي في المملكة، لتنفيذ مشروعات انتاجية ومحافظ اقراضية.

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وبموجب هذه الاتفاقيات، جرى منح 80 الف دينار لنحو 10 جمعيات خيرية بواقع 8 آلاف دينار لكل جمعية موزعة على تسع مديريات للتنمية الاجتماعية كصناديق ائتمان دوارة، ومبلغ 57300 دينار على 7 جمعيات اخرى لتمويل مشاريع انتاجية، و3 مراكز تنمية مجتمع محلي بواقع 8 آلاف دينار لكل مشروع مقترح.



وقال امين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، خلال توقيع الاتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، إن هذا التمويل يأتي في اطار خطة مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر في الوزارة للعام الحالي، والشراكة بين الوزارة والقطاع التطوعي الممثل بالجمعيات الخيرية لتأمين الحياة الكريمة وتوفير فرص تحسين الدخل للأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة.