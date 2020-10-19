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الإثنين، 19-10-2020 08:10 ص

بالتعاون مع الأمن وأمانة عمان

التنمية : حملة للحد من التسول

تسول
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعيــة ، أيمن المفلح ، أنه سيتم التعامل مع ظاهرة التسول اليوم الإثنين ، خاصة أمام الإشارات الضوئية .

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جاء ذلك من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث لفت أن ذلك الإجــراء يأتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وأمانة عمان الكبرى ، للحدّ من هذه الظاهـرة، كونها باتت مصدر إزعاج وقلــق للأردنيين .

 

ودعا المفلح ، لتنفيذ القانون، وتطبيق العقوبات الصارمة لردعهم .

 

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