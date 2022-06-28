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الثلاثاء، 28-06-2022 10:37 ص

التنمية: دخول 160 منتفع إلى دور الرعاية وحماية الطفولة منذ بداية 2022

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

تبلغ عدد مؤسسات دور الحماية ورعاية الطفولة 20 مؤسسة 4 منهم تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و16 مؤسسة تطوعية .

وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد المنتفعين من دور الرعاية والحماية حاليا (586) منتفع ومنتفعة في حين تم تسليم 219 منتفع ومنتفعة لاسر أقربائه واسر راعية بديلة في حين تم دخول 160 منتفع ومنتفعة منذ بداية  عام 2022 بالإضافة إلى قيام  الوزارة بإبرام (5) اتفاقيات لشراء خدمات منتفعين في القطاع التطوعي ويبلغ عددهم (110) منتفع ومنتفعه.

وتقدم دور الحماية ورعاية الطفولة خدماتها للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية من فئة فاقدي السند الاسري وضحايا التفكك الأسري من عمر (1 يوم إلى 18 عام).

وتستند الوزارة على منظومة التشريعات والتي تعمل من خلالها على تقديم افضل الخدمات للاطفال كقانون الاحداث و نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009 و اتفاقية حقوق الطفل  وكما  يتم العمل مع قضايا الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وفق منهجية ادارة الحالة التي تعتمد على اسلوب العمل  التشاركي  مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق المصالح الفضلى للأطفال .

ويتم تقديم الخدمات المختلفة للأطفال في دور حماية ورعاية الطفولة من خلال البرامج التالية :

1- برنامج الإعاشة من حيث توفير كافه المستلزمات الغذائية .
2- برنامج الرعاية الإيوائية .
3- البرامج الأكاديمية (التعليمة من خلال إلحاقهم جميعا بالمدارس ).
4-البرنامج الصحي (من خلال متابعتهم الصحية من خلال ممرض المركز والمستشفيات القريبة)

5- البرامج النفسية والاجتماعية (تتم المتابعة من خلال الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي)

6-الأنشطة المنهجية واللامنهجية.

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