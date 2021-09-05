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الأحد، 05-09-2021 04:49 م

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

وزارة التنمية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي صدر الأحد، إنها استجابت إلى ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة اتصال تقدم به أحد المواطنين حول وجود ثلاث فتيات صغيرات يجلسن على أحد الأرصفة في ساعات متأخرة بشارع مكة بالعاصمة عمان.

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وبينت أن كوادرها تحركت ليل الجمعة وعلى الفور بتوجيه وإشراف مباشر من وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وتمكنت من الوصول إلى أماكن تواجد الفتيات الثلاث واستضافتهن في إحدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.


كما  تم عرض الفتيات على قاضي الأحداث والذي تبين  بعد التحقيقات الأولية أنه قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر.


وفي التفاصيل وفقا لبيان الوزارة فإن أب الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول بمناطق مختلفة في العاصمة عمان رغم أنهم يسكنون في إحدى المحافظات القريبة للعاصمة ويتم إحضارهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.


وقالت الوزارة إن قاضي الأحداث المختص قرر إيداع الفتيات الثلاث في إحدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمختصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر لمدة ستة أشهر حيث سيتم تقديم كافة الخدمات التعليمية والنفسية لهن إضافة إلى تقديم كافة البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل دمجهن في المجتمع.


وأوضح البيان أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب بسبب تسخيره للفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الإتجار بالبشر و بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام لإدارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإتجار بالبشر.


وأكدت الوزارة على التزامها بتقديم كافة أشكال الحماية والرعاية للفئات المستضعفة  وخاصة الأطفال والنساء وملاحقة كل من يحاول استغلالهم أو تسخيرهم لأية أعمال مشابهة.


 




 

 


 

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