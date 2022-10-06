التنمية: صرف مساعدات نقدية لـ 3101 أسرة في أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - عرضت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر أيلول الماضي.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن التقرير يظهر أن مديريات الوزارة قدمت مساعدات نقدية لـ 3101 أسرة، فيما استفادت 8817 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 6318 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و140 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 5 حضانات، وإنذار 3 حضانات، وترخيص حضانتين منزلية، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 107 طلبات، واستقبال 94 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 61 دراسة لأسر منتجة.



وأشار التقرير إلى تسليم 5 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 72 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 56 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 38 طفلا، واستقبال 14 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين جرى إلحاقهم في دور كبار السن 3، وأجريت 5 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 774 زيارة تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 64 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 40 جمعية خيرية، فيما تقدمت 20 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و47 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 19 جمعية، وعقد مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة 182 اجتماعا، و289 زيارة ميدانية نفذها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37301 مستفيد من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 817 متسولا، ونفذت 298 حملة، وأجرت 779 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 278 حدثا خلال أيلول الماضي، وأجرت 1492 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وبين خريس، أن 31 جمعية جرى تسجيلها، وحل 12 أخرى، فيما انضمت 17 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 34 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، والموافقة على 11 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيلول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 831 أسرة، كما استفادت 1158 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و60 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و29 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

