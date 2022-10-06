الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

العمل توضح أجر دوام الموظف بالعطلة الرسمية

السماح للتكسي الأصفر بالتحميل بأيّ اتجاه في رحلة الذهاب

الخصاونة: مشاريع استراتيجية كبرى تخدم الأردن والعراق

التربية: احتساب العلامة الأحدث لا ينطبق على طلبة التكميلي

القدس: عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

التنمية: صرف مساعدات نقدية لـ 3101 أسرة في أيلول الماضي

انخفاض عدد الشيكات التي تداولها الأردنيون الشهر الماضي

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 869 مليون دينار إلكترونيا خلال أيلول الماضي

مع تثبيت التوقيت.. مصدر يرجح اتخاذ قرار مشترك بشأن دوام الجامعات

الخميس، 06-10-2022 10:27 ص

التنمية تضبط 817 متسولا في شهر أيلول الماضي

التنمية: صرف مساعدات نقدية لـ 3101 أسرة في أيلول الماضي

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - عرضت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر أيلول الماضي.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن التقرير يظهر أن مديريات الوزارة قدمت مساعدات نقدية لـ 3101 أسرة، فيما استفادت 8817 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 6318 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و140 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 5 حضانات، وإنذار 3 حضانات، وترخيص حضانتين منزلية، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 107 طلبات، واستقبال 94 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 61 دراسة لأسر منتجة.


وأشار التقرير إلى تسليم 5 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 72 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 56 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 38 طفلا، واستقبال 14 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين جرى إلحاقهم في دور كبار السن 3، وأجريت 5 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 774 زيارة تتبعية.


واستقبلت مديريات الوزارة 64 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 40 جمعية خيرية، فيما تقدمت 20 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و47 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 19 جمعية، وعقد مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة 182 اجتماعا، و289 زيارة ميدانية نفذها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37301 مستفيد من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.


إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 817 متسولا، ونفذت 298 حملة، وأجرت 779 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 278 حدثا خلال أيلول الماضي، وأجرت 1492 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.


وبين خريس، أن 31 جمعية جرى تسجيلها، وحل 12 أخرى، فيما انضمت 17 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 34 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، والموافقة على 11 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.


ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيلول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 831 أسرة، كما استفادت 1158 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و60 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و29 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0247

العمل توضح أجر دوام الموظف بالعطلة الرسمية

تكسي

السماح للتكسي الأصفر بالتحميل بأيّ اتجاه في رحلة الذهاب

image (60)

الخصاونة: مشاريع استراتيجية كبرى تخدم الأردن والعراق

633d28e1dc069

التربية: احتساب العلامة الأحدث لا ينطبق على طلبة التكميلي

621f41b7eeb60

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير

1644260635753

مع تثبيت التوقيت.. مصدر يرجح اتخاذ قرار مشترك بشأن دوام الجامعات

أخبار متعلقة
309054611_432142259015359_7647924670219419391_n

الجبور يلتقي مدراء الدور الايوائية الحكومية في وزارة التنمية الاجتماعية

8202227125637468265062

إلى الأردنيين .. لا تسجلوا بهذه الروابط

مبني

الأمن: نقل 3 أُسر مجاورة للمبنى المنهار في اللويبدة إلى مسكن آخر

bkg3Q2UgcWRchQjzlMM3gHgZl35exCJSjkgrPM5z

التنمية الاجتماعية تدعو مالكي الحضانات المنزلية إلى ترخيصها

WhatsApp Image 2022-09-07 at 2.20.11 PM

وفد من وزارة الأوقاف يزور التنمية الاجتماعية

n28coLlQBBHVNXAV6CqCA9f01r6Jio0zuw6YpwEi

التنمية: ضبط 1021 متسولا في شهر آب الماضي