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التنمية ضبطت اكثر من 10 الاف متسول منذ بداية العام الحالي

الأحد، 04-12-2022 01:58 م

التنمية ضبطت اكثر من 10 الاف متسول منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

ضبطت فرق مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 10148 متسولا منذ بداية العام الحالي.

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وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس لـ "الوكيل الإخباري" إنه إجمالي عدد الأطفال المضبوطين من كلا الجنسين وصل الى 3683 منذ بداية العام.


وأشار إلى أنه تم تعديل قانون العقوبات الخاص بالبالغين عام 2022 ودخل حيز التنفيذ منذ شهر تموز الماضي من العام  2022 حيث رفعت التعديلات عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظها على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.


وبين أنه وبحسب الاحصائيات الشهرية فأن اكثر المحافظات انتشاراً للمتسولين ( العاصمة عمان / اقليم الشمال / محافظة الزرقاء ).


واضاف أن التسول هو وسيلة سريعة لجني المال ووزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الحد من ظاهرة التسول بالشراكة مع الجهات المختلفة من (حكام اداريين وامن عام وامانة عمان والبلديات)، كما انها تعمل بشكل دائم على تكثيف الحملات التي تقوم بها فرق المكافحة للحد من هذه الظاهرة.

وتؤكد الوزارة أن المواطن شريك مع الجهات المعنية بالحد من ظاهرة التسول من خلال عدم التعاطف مع ممتهني التسول والمظاهر التي يستعملونها من اجل اثارة الشفقة خاصة أنهم أصبحوا يمتهنون التسول  في كسب الأموال .


ودعت وزارة التنمية المواطنين بالتوقف عن تقديم أية أموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، وتسيء إلى صورته

 




 

 


 

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