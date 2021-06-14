التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

الوكيل الإخباري - ضبطت وحدة مكافحة التسول إحدى السيدات تمارس أعمال التسول أمام مجمع عيادات طبية تابع لمستشفى في احدى مناطق العاصمة عمان ، تقوم باستعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها لشراء ادوية ودفع نفقات علاجها.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي وصل " الوكيل الإخباري " صدر عنها اليوم الإثنين أن هذه المتسولة تم ضبطها وفق الأصول وإجراء دراسة اجتماعية لحالتها الاجتماعية استنادا إلى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تبين انها تملك سيارتين إحداهما شحن عمومي نوع مرسيدس موديل 2011 وسيارة أخرى نقل مشترك خصوصي ، إضافة أن لديها سوابق بتهمة الإيذاء .



وأشارت الوزارة أن المتسولة تمت احالتها الى المركز الامني لإجراء المقتضى القانوني وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.



وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة عدم تعاطي الاخوة المواطنين أو تعاطفهم مع المتسولين بأي شكل من الأشكال ، حيث ستعكف بشكل دوري على نشر قصص تسولهم لوضع المواطنين في صور وأشكال التسول ومخاطره ، في مسعى لمكافحة هذه الآفة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن

