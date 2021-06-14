الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

يشترط تلقي اللقاح لدخول العقبة اعتبارا من 1 تموز

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

أسعار الذهب الإثنين 14/6/2021

وفيات الإثنين 14/6/2021

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

التجول خلال الحظر الليلي وتقديم الأرجيلة اعتبارا من الثلاثاء

قرارات حكومية قيد الانتظار لدخول حيز التنفيذ

الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الإثنين، 14-06-2021 10:12 ص

التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

التنمية


الوكيل الإخباري - ضبطت وحدة مكافحة التسول إحدى السيدات تمارس أعمال التسول أمام مجمع عيادات طبية تابع لمستشفى في احدى مناطق  العاصمة عمان ، تقوم باستعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها لشراء ادوية ودفع نفقات علاجها.

اضافة اعلان

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي وصل " الوكيل الإخباري " صدر عنها اليوم الإثنين أن هذه المتسولة تم ضبطها وفق الأصول وإجراء دراسة اجتماعية لحالتها الاجتماعية استنادا إلى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تبين انها تملك سيارتين إحداهما شحن عمومي نوع مرسيدس موديل 2011 وسيارة أخرى نقل مشترك خصوصي ، إضافة أن لديها سوابق بتهمة الإيذاء .


 وأشارت الوزارة أن المتسولة تمت احالتها الى المركز الامني لإجراء المقتضى القانوني وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.


وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة عدم تعاطي الاخوة المواطنين أو تعاطفهم مع المتسولين بأي شكل من الأشكال ، حيث ستعكف بشكل دوري على نشر قصص تسولهم  لوضع المواطنين في صور وأشكال التسول  ومخاطره ، في مسعى لمكافحة هذه الآفة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غادر

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

main_image60c700bcc36e4

العقبة: 57% من السكان والعاملين تلقوا لقاح كورونا

عقبة

يشترط تلقي اللقاح لدخول العقبة اعتبارا من 1 تموز

وزارة الصحة

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

الخارجية

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

قر

التجول خلال الحظر الليلي وتقديم الأرجيلة اعتبارا من الثلاثاء

أخبار متعلقة
3202025112735488161184

الامن : اصابة ضابط برتبة نقيب اثناء مداهمة أمنية في الزرقاء

التنمية

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر أيار الماضي

تنمية

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية