التنمية: ضبط 1298 متسولا الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن التقرير أظهر أن مديريات الوزارة قدمت مساعدات نقدية لـ2693 أسرة، فيما استفادت 2318 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 8359 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و82 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 9 حضانات، وإنذار 5 حضانات، حيث بلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 141 طلبا، واستقبال 50 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 34 دراسة لأسر منتجة.



وأشار التقرير إلى تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 56 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 27 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 32 طفلا، واستقبال 11 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين جرى إلحاقهم في دور كبار السن 3، وأجريت 4 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 907 زيارات تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 36 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 32 جمعية خيرية، فيما تقدمت 42 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و20 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 32 جمعية، وعقد مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة 157 اجتماعا، و253 زيارة ميدانية نفذها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و34106 مستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1298 متسولا، ونفذت 431 حملة، وأجرت 896 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 327 حدثا خلال تشرين الأول الماضي، وأجرت 1606 دراسات لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بسجل الجمعيات، بين خريس، أن 17 جمعية جرى تسجيلها، وحل 58 أخرى، فيما انضمت 3 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 41 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، والموافقة على 28 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1253 أسرة، كما استفادت 852 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و16 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني.