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الأحد، 25-10-2020 10:34 م

التنمية : ضبط 192 متسولًا والحملات مستمرة و خط ساخن للتبليغ عن الحالات

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الوكيل الاخباري  - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ان حملات مكافحة التسول في مختلف مناطق المملكة مستمرة  ، للحد من هذه الظاهرة ، وفقا للناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس .
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وقال خريس في بيان صحافي اليوم الاحد ، ان كوادر مكافحة التسول في الوزارة ، ضبطت منذ بداية الحملة التي اطلقتها الوزارة مطلع الاسبوع الماضي 192 متسولًا، حيث بلغ عدد المضبوطين في العاصمة عمان 92 متسول 43 منهم بالغين.

واشار الى ان عدد الاحداث المضبوطين  في الحملة في العاصمة بلغ 49 حدثا بينهم 19 انثى، وبلغ عدد المضبوطين في جميع محافظات المملكه ١٠٠ ما بين بالغ وحدث  تم توديعهم  جميعا للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم. 

وقال خريس "ان الحملة التي  نفذت بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان الكبرى مستمرة وتشمل كافة مناطق المملكة" . 

واشار الى انه يمكن للمواطنين ولغايات التبليغ عن حالات التسول الاتصال على الرقم الساخن المخصص لحالات التسول ، رقم (0798518274 ).

 




 

 


 

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