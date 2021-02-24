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التنمية : لا طلبات للحصول على مبالغ مالية

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الأربعاء، 24-02-2021 04:19 م

بعد ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل

التنمية : لا طلبات للحصول على مبالغ مالية

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الوكيل الإخباري - نفت وزارة التنمية الاجتماعية ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية واتس اب ( تسجيل صوتي) ، حول فتح باب تقديم اي طلبات للحصول على مبالغ مالية حاليا من خلال مديريات الميدان في وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال دفتر العائلة فقط.

وقالت الوزارة في بيان صحافي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه  اليوم الاربعاء، إن ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تقنية "الواتس اب" غير صحيح وانه تم الإيعاز لكافة مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان بعدم استقبال اي طلبات غير معلن عنها وفق الاصول.

وتابع البيان " الوزارة ستلاحق مروجي الشائعات قانونيا".

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