التنمية : ننتظر قرار المدعي العام بشأن مسن وسط البلد

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها القيام بدورها الانساني وواجبها تجاه فئة كبار السن، وتأمين وسائل الحماية والرعاية لهم وخاصة فئة المتخلى عنهم من ذويهم والاحتفاظ بهم في دور رعاية المسنين.

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واشارت الوزارة في بيان صحافي صدر اليوم الاثنين وصل "الوكيل الإخباري" ، أن المسن الذي حولته فرق الوزارة من منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، الى احدى دور الإيواء، سيبقى في دار الايواء لتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية الى حين صدور قرار المدعي العام الشرعي المكلف بقضايا وزارة التنمية الاجتماعية بخصوصه والاجراءات الواجب اتباعها بهذا الخصوص بناء على دراسة اجتماعية مشتركة تتعلق بظروفه الاجتماعية والمعيشية.



وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أوعز لفرق الوزارة بالتعامل مع المسن المتخلى عنه من قبل ذويه، حيث تم ادخاله في احدى دور الإيواء، لاجراء الدراسة الاجتماعية له وتقديم الخدمات اللازمة له.

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