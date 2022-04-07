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التنمية والمعونة يوزعان 85 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على اسر اردنية

الخميس، 07-04-2022 09:23 م

التنمية والمعونة يوزعان 85 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على اسر اردنية

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 الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الوزارة والصندوق سيقومان بتوزيع نحو 85 ألف بطاقة غذائية ممغنطة وطرد غذائي، على الأسر العفيفة خلال شهر رمضان.

وأضاف الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التنمية وصندوق المعونة في الميدان، لتقوم بدراسة أسماء المرشحين للاستفادة من البطاقات الغذائية الممغنطة، والذين سيتم تدقيق اسمائهم عبر السجل الوطني الموحد الذي يمتلك البيانات حول الأسر في المملكة.

وذكر الضمور، أن البطاقات الغذائية الممغنطة مقسمة الى 65 ألف بطاقة من وزارة التنمية الاجتماعية، و20 ألف طرد من صندوق المعونة الوطنية، ويأتي توزيعها على الأسر العفيفة للتخفيف عنهم في شهر رمضان المبارك.

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