التنمية: 19 حدثًا يشاركون في برنامج مخيم الغابة

الوكيل الإخباري- شارك 19 حدثًا موقوفين في مراكز ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، في برنامج مخيم الغابة.



وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة، أحمد الزبن اليوم السبت، انه تم اختيار 19 حدثًا موقوفين ومحكومين في مراكز ودور تربية وتأهيل الأحداث للمشاركة في هذا البرنامج الذي يستمر 3 ايام، وهم من الأحداث الجانحين الذين هم في نزاع مع القانون، ومن الفئة العمرية (14_ 18 عامًا).



وأضاف ان البرنامج يعمل على تنمية المهارات الحياتية والفردية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات القيادة والتواصل، ويراعي الاختلافات الطبيعية بين المشاركين، وحدود قدراتهم، ويعزز الثقة في النفس والقدرة على اتخاذ القرار، والقدرة على الخروج من المأزق، والحلول المتاحة.



وأوضح ان البرنامج يركز على تعزيز القدرات البدنية، والمهارات الشخصية، والدفاع عن النفس والانضباط في كل مناحي الحياة.

اضافة اعلان