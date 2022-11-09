التهتموني تفتتح ورشة عمل السلامة على الطرق

الوكيل الإخباري- افتتحت امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني ورشة عمل السلامة على الطرق بالتعاون مع البنك الدولي ضمن برنامج المساعدة الفنية لقطاع النقل لتحديث سياسة واستراتيجية قطاع النقل وبحضور شركاء القطاع المعنيين .

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وقالت المهندسة التهتموني بكلمتها ان هذه الورشة كثمرة تعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي والتي تركز على محور السلامة على الطريق باعتباره محورًا هامًا لما له من أثر على حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية ، ونحن هنا لاستعراض نتائج التقييم الأولي ومناقشة النتائج الأولية لتقييم السلامة على الطرق .



واضافت ان الاحصائيات المتوفرة من مديرية الأمن العام تشير الى أن هنالك ما يقارب من (160,600) حادث مروري وقع في العام 2021، نجم عنها (589) وفاة و(737) إصابة خطيرة و(6325) إصابة متوسطة و(10423) إصابة بسيطة، وبكلفة مالية تقدر بــ (380) مليون دينارًا أردنيًّا، علمًا بأنَّ مجموع كلف الحوادث المرورية في آخر 5 سنوات بلغت أكثر من 1.6 مليار دينارًا أردنيًّا.



وذكرت المهندسة التهتموني ان رؤية وزارة النقل تنسجم مع تحديث سياسة السلامة على الطرق وتحديث الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق متوافقة مع اهتمام جلالة الملك – حفظه الله ورعاه- حين أوعز بضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية معززة ببرنامج تنفيذي وزمني تحدد فيه أدوار وواجبات المؤسسات المعنية، وتتضمن آلية لمتابعة وتقييم هذه الإستراتيجية.

