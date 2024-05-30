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الخميس، 30-05-2024 03:20 م

التوثيق الملكي الأردني يطلق العدد الأول من مجلة رغدان العلمية

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي عن إطلاق العدد الأول من مجلة "رغدان" العلمية، وهي مجلة دورية محكمة تُعنى بالدراسات والأبحاث في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بتاريخ الأردن وثقافته وحضارته.

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وأوضح المركز، في بيان اليوم الخميس، أن العدد الأول يحتوي مجموعة من الأبحاث القيمة باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف إثراء المعرفة وتوفير توليفة علمية شاملة للباحثين والمهتمين، ويتضمن مقالات ودراسات لعدد من الباحثين الأردنيين، إضافة إلى مراجعات لكتب مهمة، ومجموعة من الوثائق الخاصة بالمركز.


وبين أن إطلاق هذه المجلة يأتي بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سُلُطاته الدستورية ملكا للبلاد؛ ما يُضفي بُعدا وطنيا على هذه المبادرة العلمية المتميزة.


يشار إلى أن المجلة تحمل اسم قصر رغدان الملكي الهاشمي، الذي يُعَد رمزا للكرم والأمان في الوجدان الأردني والعربي، وتسعى إلى أن تكون مرجعا مهما للباحثين؛ حيث تحتوي على دراسات علمية محكمة تسهم في فهم تاريخ الأردن وتطوره الاجتماعي والثقافي.

 




 

 


 

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