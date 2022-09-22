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الخميس، 22-09-2022 12:40 م

التوثيق الملكي يدعو لحفظ وثائق بلدية الكرك

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الوكيل الإخباري - دعا منسق العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي محمد الصبيحي، إلى حفظ الوثائق والإرث الوثائقي لبلدية الكرك الكبرى لأهميتها وخصوصيتها باعتبارها من أقدم بلديات الوطن.

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وقال خلال زيارته للبلدية اليوم الخميس، يرافقه من مركز التوثيق، عضو لجنة الأرشيف أحمد السعيديين، إن حفظ هذه الوثائق أمر بالغ الأهمية لأهمية وخصوصية بلدية الكرك التي تعد من أقدم بلديات الوطن.


من جهتها، بينت المديرة التنفيذية في البلدية المهندسة ساجدة الرهايفة، أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على واقع الحال للأرشيف الوثائقي وصولا إلى حفظ الإرث الوثائقي للبلدية، وتعزيز التعاون في مجال توثيق وحوسبة أرشيف وسجلات ومعاملات المواطنين في مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية.


بدوره، أشار السعيدين، إلى أن أرشفة الوثائق التاريخية وحفظها بطرق سليمة في البلديات من خلال برامج أرشفة إلكترونية، تسهم بتأسيس وإعداد قاعدة أساسية لحوسبة الملفات والمعاملات والوثائق، توفيرا للوقت والجهد في حال الرجوع إليها للحصول على أي نوع من هذه الوثائق.


ودعا إلى إشراك موظفي البلديات بدورات تدريبية في مجال هذه البرامج المتطورة.


 




 

 


 

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