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الثلاثاء، 10-05-2022 04:11 م

التوثيق الملكي يصدر كتاب البنوك الأردنية

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الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اليوم الثلاثاء كتاب البنوك الأردنية في مئة عام من مسيرة الدولة، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى المئوية الأولى من عمر الدولة.

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وقال المركز إن هذه الدراسة اشتملت على أربعة فصول، تناول الأول منها التطور التاريخي للأنظمة الاقتصادية ونشأة البنوك بشكلها الحديث، وتناول الفصل الثاني الأحوال الاقتصادية في الأردن ونشأة البنوك الأردنية والتعريف بها، فيما ركز الفصل الثالث على البنك المركزي وجائحة كورونا والاستجابة لها من قبل القطاع المصرفي.


وضم الفصل الأخير مجموعة كبيرة من الملاحق، تبين الأطر القانونية والتشريعية لدى البنوك الأردنية.

 




 

 


 

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