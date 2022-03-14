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الإثنين، 14-03-2022 12:42 م

التوثيق الملكي يصدر كتاب قضايا الحدود الأردنية العربية

مركز التوثيق الملكي


الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب "قضايا الحدود الأردنية العربية 1921م-1946"، للباحث معاذ الدروبي، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 5 لعام 2022، نال من خلالها درجة الماجستير بالتاريخ الحديث والمعاصر من الجامعة الأردنية عام 2021.

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وأوضح المركز، في بيان، اليوم الاثنين، أن أهمية هذه الدراسة تتركز باعتمادها على مصادر أرشيفية جديدة لم تبحث سابقًا، ومنها أرشيف الوثائق التاريخية في دمشق، وأرشيف رئاسة الوزراء الأردنية، إضافة إلى الاعتماد على الوثائق البريطانية والأردنية المتعددة.


وبين أن الدراسة تتناول قضايا الحدود الأردنية العربية بين عامي 1921_1946 من الناحية التاريخية، حيث تكشف عن الأسباب الرئيسية والعميقة لإشكاليات الحدود الأردنية العربية في تلك الفترة، ومحاولة إيجاد الحلول لها من خلال المؤتمرات والاتفاقيات والمعاهدات، إضافة إلى الدور البريطاني والفرنسي لوضع أسس هذه الحدود بما يخدم مصالحها الاستعمارية.



 




 

 


 

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