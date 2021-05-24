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الإثنين، 24-05-2021 03:30 م

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

توثيق


الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي تغطية لجريدة الدفاع اليافاوية التي كانت تصدر من فلسطين، بمناسبة عيد استقلال المملكة الخامس والسبعين الذي يصادف غدا الثلاثاء.

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وقال المركز إن جريدة الدفاع اليافاوية في العدد 3369 الصادر بتاريخ 26 أيار 1946، خصّصت صفحتيها الأولى والرابعة لتغطية الاستقلال، ونشرت الصفحة الأولى أحداث الاحتفال بالبيعة وإعلان الاستقلال في شرق الأردن، وإعلان صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله بن الحسين أن قضية فلسطين العربية نصب عينيه، وأن الأردن يعتزّ بالوفاء للوحدة القوميّة والمُثل العربية. كما نشرت في الصفحة الرابعة فرحة فلسطين بالحادث السعيد في تاريخ المملكة، واشتراك الهيئات الوطنية وقناصل الدول العربية في مهرجانات البيعة للملك، وبرقيات التهاني لصاحب الجلالة الملك عبدالله المؤسس.

 

بترا


 




 

 


 

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