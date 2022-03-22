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الثلاثاء، 22-03-2022 11:48 ص

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة انتخابات مجالس البلديات

مركز التوثيق الملكي


الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وثيقة بمناسبة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، تتضمن خبرا نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 26 آذار 1965.

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وأوضح المركز في بيان، أن الخبر يشير إلى عرض لمشروع قانون إقامة مجالس منتخبة على مستوى المحافظات والأولوية والأقضية في المملكة، بحيث يجري انتخاب البعض وتعيين البعض الآخر. 


وبينت الوثيقة أن حق الانتخاب لم يكن عاما، فقد حدد مشروع القانون الفئات التي يحق لها الانتخاب وهي:  نواب المحافظة، وأعضاء مجالس البلديات، ومكاتب غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وأمناء سر نقابات العمال وأرباب العمل والصحافة، كما أن فكرة اللامركزية كانت موجودة وقد طُرحت بقوة في ذلك العام.

 



 




 

 


 

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