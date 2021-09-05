التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تولي الملك طلال سلطاته الدستورية

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، وثيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله سلطاته الدستورية، والتي تصادف بتاريخ 5 أيلول، حيث تظهر الوثيقة الصفحة الأولى من العدد 118 من مجلة الصريح الأسبوعية والتي كانت تصدر في القدس.

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وبينت الوثيقة حالة الفرح التي عمت البلاد بعودة جلالة الملك طلال من السفر، واستلامه سلطاته الدستورية، والمناداة به ملكا على الأردن عام 1951.

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