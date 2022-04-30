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السبت، 30-04-2022 02:43 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم السبت، وثيقة بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف يوم غد الأول من أيار، صادرة عن رئاسة النظار (رئاسة الوزراء) بتاريخ 1 كانون الأول عام 1930، وموجهة إلى رئيس الديوان الأميري.

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وقال المركز في بيان، إن الوثيقة تتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على معاهدات دولية تختص بمنع الاتجار بالرقيق الأبيض والنساء والأولاد، مشيرا إلى أنها تحمل التوقيع السامي لجلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين (الأمير حينها) مصحوبًا بكلمة "موافق".

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