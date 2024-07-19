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الجمعة، 19-07-2024 05:21 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى استشهاد الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة في ذكرى استشهاد الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين الموافق يوم غد، الـ20 من تموز، تحتوي رسالة نعي كتبها سمو الأمير نايف بن عبدالله إلى الشعب الأردني، يعبر فيها عن حزنه العميق على رحيل والده الفقيد.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن الرسالة تتضمن دعوة للشعب الأردني إلى التحلي بالصبر ورباطة الجأش، والاستمرار في المسيرة التي بدأها الملك المؤسس، بالإضافة إلى حثهم على المضي قدما بطاعة أوامر الحكومة والتضرع إلى الله بالترحم على الملك المؤسس الراحل.


وبين المركز، أن هذه الوثيقة تعكس الترابط العميق بين الهاشميين والشعب الأردني، وتبرز القيم والمبادئ التي أرساها الملك المؤسس واستكملها الهاشميون من بعده.

 




 

 


 

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