التوثيق الملكي يعيد إصدار عدد خاص من المجلة العسكرية بمناسبة يوم الجيش

الوكيل الاخباري- أعاد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة يوم الجيش، إصدار عدد خاص من المجلة العسكرية، وهو العدد رقم 86 الذي صدر عام 1971 بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الجيش العربي الأردني.

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وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إن هذا العدد المميز يتضمن توثيقاً لأهم الأحداث الوطنية والتطورات العسكرية التي شهدها الجيش خلال خمسين عاماً الأولى من تأسيسه، ويسلط الضوء على نقاط فاصلة ونقلات نوعية مرت بها الدولة الأردنية، ما يجعله مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ الوطن.



وبين أن العدد يحتوي على مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية التي تحتفي ببطولات الجيش وتضحياته، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التي توثق مراحل مختلفة من تاريخ الجيش.



وأشار المركز إلى أن غلاف المجلة يتميز بصورة لجلالة الملك الحسين، ما يضفي عليها قيمة تاريخية ورمزية كبيرة، لافتا إلى أن هذه النسخة من المجلة تعد باكورة تاريخية أردنية غنية بمعلومات وتفاصيل تهم كل من يسعى لفهم ودراسة تطور الجيش العربي الأردني والدولة الأردنية على مر السنين.