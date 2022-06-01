التوثيق الملكي ينظم ندوة بعنوان إضاءات على استقلال الدولة الأردنية

الوكيل الإخباري - عقد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بالتعاون مع دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، ندوة علمية ثقافية تحت عنوان: "إضاءات على استقلال الدولة الأردنية"، أدارها مدير دائرة الدراسات في المركز، الدكتور محمود العويدي.

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واستعرض أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، الذي رعى الندوة، مراحل تطور الأردن من الناحية السياسية والثقافية في فترة ما بعد الاستقلال، والوقوف على أبرز إنجازات الدولة الأردنية خلال هذه الفترة، معتبرا أن الاستقلال حالة ناجزة متواصلة بغض النظر عن الظروف والصعوبات التي مرت بها الدولة الأردنية.

بدوره، تحدث وزير الصحة السابق، الدكتور زيد حمزة، حول ذاكرة الاستقلال والوضع الصحي في الأردن في فترة ما قبل الاستقلال والتطور الذي طرأ عليه بعد الاستقلال، مشيرا إلى أن مشروع الأمومة والطفولة من أبرز المشاريع التي رفعت من شأن الأردن بين الدول المتقدمة، لحفاظه على صحة الأم والطفل معا.



من جهته، بين المؤرخ والإعلامي الدكتور جورج طريف، دور المجالس التشريعية في عهد الإمارة بالتعاون مع الأمير عبدالله بن الحسين آنذاك في تحقيق الاستقلال، مستعرضا لمحات عن دور المجالس البرلمانية في شرق الأردن، وعن القانون الأساسي وهو الدستور الأول الذي صدر في إمارة شرق الأردن.



كما تحدث المستشار الإعلامي، شفيق عبيدات، عن دور الصحافة الأردنية في الاستقلال، من خلال كتابات المعارضين الأردنيين للاحتلال البريطاني، بالإضافة إلى الحنكة السياسية للأمير عبدالله بن الحسين آنذاك، لافتا إلى أن الاستقلال تم على مرحلتين: الأولى في 25 أيار 1946، والثانية عند طرد كلوب باشا وتعريب قيادة الجيش في الأول من آذار عام 1956.

واختتمت الندوة بحديث لمدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، عن الاستقلال والزمن السياسي، مبينا عمل المركز في تدوين وحفظ الروايات الشفوية، من خلال شخصيات عاصرت هذه الفترة وسيتم طرحها في عيد الاستقلال المقبل.