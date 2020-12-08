التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي من أجل الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ما زالت الحكومة تقدّم الإجــراءات بما يتناسب والوضع الوبائي الراهن بشأن فيروس كورونا ، خاصة الإجراءات الاقتصادية التي تمّكن الأردنيين من مواجهة الفيروس بأقلّ الخسائر .

اضافة اعلان



جلالة الملك عبد الله الثاني ، بات بوصلة العمل الحكومي من خلال توجيهاته المباشرة ، للتخفيف عن الأردنيين ، حيث باتت البرامج الحكومية الرامية لتحسين معيشة المواطنين سيدة الموقف .

كما وأضحت تلك الإجراءات والقــرارات ، محطّ ترقب شعبي ، خاصة فيما يتعلق بالدعم التكميلي ، والرواتب المخصصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ، عدا عن إجراءات من وزارة العمل ، شأنها توسيع مظلة الحماية الاقتصادية للأردنيين ، وتوفير فرص العمل ، والحدّ من البطالة ، عدا عن برامج هادفة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

جلالة الملك ، ما زال يوعز للجهات المعنية من أجل العمل على تحسين معيشة الأردنيين ، من منطلق واجبه حيال أبناء شعبه، ومسؤوليته في تأمين الاستقرار لهم، حيث حرصه الدؤوب على لقاء المسؤولين ، وزيارة المؤسسات الحكومية .

ولم يغفل جلالته ، متابعة القضايا الاجتماعية ، والإيعاز بالوقوف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، كما أنه مستمر في آدائه المتميّز والاطلاع على آخر مستجدات الجهود الأمنية ، وتوجيهاته لتعزيز عملها ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار للأردن .

لله درّ ملك أحب الوطن ويعمل من أجله ....

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





