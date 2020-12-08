الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في وسط البلد

زراعة إربد تنظم مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

وزير السياحة يعلن إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير

توضيح من مدير الضمان حول برنامج استدامة

التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي من أجل الأردنيين

مطالبة باصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين

الثلاثاء، 08-12-2020 03:46 م

للتيسير عليهم

التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي من أجل الأردنيين

122020718387177755318
الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ما زالت الحكومة تقدّم الإجــراءات بما يتناسب والوضع الوبائي الراهن بشأن فيروس كورونا ، خاصة الإجراءات الاقتصادية التي تمّكن الأردنيين من مواجهة الفيروس بأقلّ الخسائر .

اضافة اعلان
 

جلالة الملك عبد الله الثاني ، بات بوصلة العمل الحكومي من خلال توجيهاته المباشرة ، للتخفيف عن الأردنيين ، حيث باتت البرامج الحكومية الرامية لتحسين معيشة المواطنين سيدة الموقف .

 

كما وأضحت تلك الإجراءات والقــرارات ، محطّ ترقب شعبي ، خاصة فيما يتعلق بالدعم التكميلي ، والرواتب المخصصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ، عدا عن إجراءات من وزارة العمل ، شأنها توسيع مظلة الحماية الاقتصادية للأردنيين ، وتوفير فرص العمل ، والحدّ من البطالة ، عدا عن برامج هادفة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

  

جلالة الملك ، ما زال يوعز للجهات المعنية من أجل العمل على تحسين معيشة الأردنيين ، من منطلق واجبه حيال أبناء شعبه، ومسؤوليته في تأمين الاستقرار لهم، حيث حرصه الدؤوب على لقاء المسؤولين ، وزيارة المؤسسات الحكومية .

 

ولم يغفل جلالته ، متابعة القضايا الاجتماعية ، والإيعاز بالوقوف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، كما أنه مستمر في آدائه المتميّز والاطلاع على آخر مستجدات الجهود الأمنية ، وتوجيهاته لتعزيز عملها ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار للأردن .

 

لله درّ ملك أحب الوطن ويعمل من أجله ....

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120202814350382893815

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

9

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

11

وفاة قاض وإصابة 82 آخرين بكورونا منذ بدء الجائحة

11202028181634253539170

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

1607435752337

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

19

إغلاق مركز الأمراض الصدرية بالمفرق

أخبار متعلقة
علي

العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

10202031212541240025537

تعليق دوام مديرية عمل الطفيلة بسبب كورونا

وزارة

تعليق دوام مديرية عمل اربد السبت

العنل

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

10202022164915422287528

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية

file_202a8ad68d_1011559591

وزير الصحة للوكيل : اضافة 350 سريراً في مبنى جديد داخل مستشفى الامير حمزة