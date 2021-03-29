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الإثنين، 29-03-2021 12:27 م

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

التربية
أرشيفية


الوكيل الإخباري -خاص-تساءل عدد من المواطنين حول عودة دوام الطلبة الصٌُم ومدرسة المكفوفين والمراكز الخاصة إلى المدارس ما إذا كان إجبارية أم مخيّرة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإثنين لـ "الوكيل الإخباري "أنَّ ولي الأمر مخير بعودة ابنه أو ابنته للتعليم الوجاهي على أن يوقع أولياء الأمور الذين يختارون التعلم عن بعد لأبنائهم على إقرارٍ بذلك متضمّنا الإقرار تعهُّدًا من ولي الأمر بمتابعة ابنه أو ابنته في التعلم عن بُعد. 


وقالت الوزارة أن التعهد الذي سيوقعه ولي الأمر سيكون لدى إدارات المدارس والمراكز الخاصة المعنيَّة.


وذكرت أن القرار جاء بناء على رغبة بعض أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة  ولصعوبة تلقي هذه الفئة التعليم عن بعد مقارنة بأقرانهم بسبب ظروفهم الصحية والتي تتطلب وجود معلمين ومساندين لهم في التعلم، وفي ضوء المبرِّرات التي وردت إلى وزارة التربية والتعليم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،فقد تمَّ دراسة تلك المبرِّرات وتمَّ رفعها إلى وزير الداخلية / وزير الصحة المكلف مازن الفراية باستثناء هذه الفئة والعودة إلى التعليم الوجاهي على أن تكون عودة المعلمين بنسبة 50% وقد جاء الرد من وزارة الصحة بالموافقة إلى وزارة التربية من وزارة الصحة بالموافقة . 


وأضافت الوزارة أن عدد مدارس الصم التابعة لوزارة التربية في المملكة يبلغ 10 مدارس تضم 640 طالبًا وطالبةً ومدرسة واحدة للمكفوفين تضم 304 طالبًا وطالبةً ومركز واحد لذوي الإعاقة الذهنية يضم 120 طالبًا وطالبة.



 




 

 


 

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