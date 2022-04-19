الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الثقافة تعلن نتائج الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي غدا

الطبيب المرافق للملك: جميع الأعراض التي شعر بها الملك قبل العملية اختفت تماما

الملك يصل أرض الوطن

وزير العمل يعرض برنامج التشغيل الوطني لمستثمري سحاب

نائب الملك يزور مركز الحسين للسرطان

جلالة الملك في طريقه إلى أرض الوطن

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

الثلاثاء، 19-04-2022 06:30 م

الثقافة تعلن نتائج الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي غدا

42022417171959143312


الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الثقافة، عند السادسة من مساء يوم غد الأربعاء عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء الفائزين في الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي في موسمها الثاني.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فإن المسابقة التي انطلقت في الأول من رمضان، وخصصت الحلقة الأولى منها لشهر رمضان المبارك، هدفت لإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب للتعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، والانتقال بالعمل الثقافي من المستوى النخبوي إلى المستوى المجتمعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ق

الطبيب المرافق للملك: جميع الأعراض التي شعر بها الملك قبل العملية اختفت تماما

61471576bee1e

الملك يصل أرض الوطن

1

وزير العمل يعرض برنامج التشغيل الوطني لمستثمري سحاب

1650373552969

بحث سبل تنمية المجتمعات المحلية بمحيط المناطق الحرة التنموية

1650373552969

الحنيفات يبحث مع السفير التونسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

36487234_2243022055712437_5043446848627408896_n

تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الأطباء

أخبار متعلقة
w

الأردنية للعلوم والثقافة تهنئ الملك بشفائه

420224235252711203484

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات ندوة الأدب النثري في الطفيلة

42022712720183420323

18 فعالية ثقافية وفنية واجتماعية بالعقبة في الأسبوع الرمضاني الاول

3202222184942999746111

وزيرة الثقافة: نسعى لشراكة ممتدة مع بلدية إربد

fff

النجار تشارك بمنتدى المرأة في الحكومة ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي

ww

رئيس مجلس الأعيان ينعى حسن أبو علي مالك كشك الثقافة العربية