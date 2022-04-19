الثقافة تعلن نتائج الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي غدا

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الثقافة، عند السادسة من مساء يوم غد الأربعاء عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء الفائزين في الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي في موسمها الثاني.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فإن المسابقة التي انطلقت في الأول من رمضان، وخصصت الحلقة الأولى منها لشهر رمضان المبارك، هدفت لإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب للتعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، والانتقال بالعمل الثقافي من المستوى النخبوي إلى المستوى المجتمعي.

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