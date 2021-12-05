الثقافة تكرم بشار والزميلي لتقديمهما وصلة غنائية بحفل افتتاح كأس العرب

الوكيل الاخباري - كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مكتبها اليوم الأحد، الفنانين الأردنيين أحمد الزميلي ومحمد بشار، اللذين شاركا في تقديم الوصلة الغنائية الرئيسة بحفل افتتاح كأس العرب الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، قدمت النجار التهاني للفنانين وللأردن على هذا المنجز الذي يدل على تميز الفنان الأردني في كل المحافل التي يشارك فيها، معبرة عن اعتزاز وفخر الأردنيين جميعًا بهما، وبتمثيلهما الأردن خير تمثيل، وتحليهما بالأخلاق العالية التي أشاد بها الكثيرون.

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