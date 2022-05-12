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الخميس، 12-05-2022 12:02 م

الثقافة والملكية الأردنية للأفلام يجددان مذكرة تفاهم مشروع قافلة أفلام الأطفال

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الوكيل الإخباري - جددت وزارة الثقافة والهيئة الملكية الأردنية للأفلام اليوم الخميس، مذكرة تفاهم الخاصة بمشروع "قافلة أفلام الأطفال" بهدف توفير الفرصة لجمهور الأطفال من سن 8-13 عاما في المحافظات التي يوجد فيها مراكز ثقافية مجهزة، لمشاهدة أفلام منوعة من إنتاج محلي أو عربي أو عالمي.

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ويساهم المشروع في تعزيز الأفكار الإبداعية لدى هذه الفئة العمرية، وتشجعهم على الحوار، والتعبير عن الرأي حول المواضيع التي تطرحها الأفلام، من خلال عقد حلقات نقاش بعد العروض. 


وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي وقعت المذكرة مع مدير عام الهيئة مهند البكري، إن لدى الوزارة سعيا جديا في مشروعات صناعة الأفلام، منوهة بدور الهيئة وإنجازاتها وعملها في المحافظات الذي سيكون له الأثر الإيجابي في السنوات المقبلة.


وبينت أن تجديد العمل في المذكرة يأتي بعد الخروج من تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أهمية السينما والأفلام في صقل ثقافة الأفراد وبناء جسور التواصل مع المجتمعات المختلفة من خلال المحتوى المتنوع الذي توفره.


وأكدت دور المشروع في توفير مجموعة مختارة من الأفلام التي تساعد الأطفال على التعرض لتجربة ثقافية مختلفة.


من جهته، أكد البكري أن الشراكة بين الهيئة والوزارة استراتيجية وذات تاريخ طويل، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على تقديم برامج تتناسب وواقع المجتمعات المحلية وثقافتها.


وأوضح أهمية المردود الاقتصادي الذي يحققه الأردن من خلال صناعة الأفلام، وأصبح يعد قطاعا اقتصاديا فاعلا، مشيرا إلى أن تصوير العديد من الأفلام العالمية في مواقع أردنية جلب مردودا ماليا كبيرا على الأردن علاوة على تشغيل العديد من القطاعات المختلفة.


وقال إن الهيئة تولي فئة الأطفال اهتماما خاصا ضمن برامجها في عمان والمحافظات


 




 

 


 

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