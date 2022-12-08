الثقافي البريطاني يستضيف القادة الأكثر تأثيرًا في سوق التعليم

الوكيل الاخباري - استضاف المجلس الثقافي البريطاني بمقره في المملكة المتحدة مؤخرًا 42 من القادة الأكثر تأثيرًا في سوق التعليم من الأردن والسعودية ومصر والكويت؛ لمناقشة مستقبل التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبحسب بيان صحافي للمجلس، اليوم الخميس، فقد جرى تبادل الأفكار والخبرات بين صنّاع السياسات؛ بهدف توحيد الجهود للنهوض بالقطاع التعليمي بعد تداعيات جائحة كورونا والإطلاع على الأنماط القيادة المختلفة التي يتعيّن اتّباعها في الأوقات الصعبة وكيفية بناء المدارس للقدرات القيادية من أجل دفع عجلة التحسين، إضافة إلى الالتقاء بفرق القيادة الطلابية والتعرّف على الأدوار التي يضطلعون بها مع الموظفين والطلبة.

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