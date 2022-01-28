الثلوج والأمطار تبشر بموسم زراعي جيد في عجلون

الوكيل الإخباري - ساهمت الثلوج والأمطار التي هطلت على محافظة عجلون خلال المنخفض الجوي الاخير، بارتفاع منسوب المياه في الأودية وزيادة جريانها.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، اليوم الجمعة، إن الأمطار والثلوج تبشر بموسم زراعي جيد وزيادة المخزون المائي وانتعاش قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة من خلال نمو المراعي في مناطق المحافظة.



وبين أن تواصل الأمطار سيوفر رطوبة تنعش المزروعات بأنواعها من الحبوب والأشجار والمراعي، كما تنعكس إيجابا على الحراج والزراعات المختلفة والأشجار المثمرة بأنواعها وتسريع نمو النباتات البرية وإطالة عمر الربيع، وإنقاذه من الجفاف المبكر إلى جانب زيادة نسبة رطوبة التربة المفيدة للزراعات البعلية والصيفية.



ودعا الخالدي مربي الثروة الحيوانية لأخذ الحيطة والحذر، واتباع الارشادات الصادرة حفاظا على سلامتهم وسلامة حيازاتهم، ومنها توفير كميات كافية من الأعلاف وحفظها في مكان جيد التهوية بعيدا عن الرطوبة وخاصة في مثل الظروف الجوية الحالية.



بدورهم، أكد العديد من المزارعين أهمية الموسم المطري والثلوج التي قد تمهد لتفجر الينابيع واستمرار جريان الأودية لفترات طويلة مما يضمن كميات كافية من المياه لري المزروعات البعلية خلال الصيف.



وقال المزارع ابراهيم شعبان، إن الهطول المطري والثلوج يسهم في تحسين الموسم الزراعي وسيؤدي إلى نجاح أنواع الزراعات التي تعد مصدر رزق أساسي لكثير من المزارعين.