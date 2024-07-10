الجازي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود ومدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب معالي الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون رائسة الوزراء.

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وخلال الزيارة قدم رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود موجزا بأهم إنجازات البريد الأردني والمشاريع التي يتم تنفيذها، حيث أشار إلى تنفيذ البريد الأردني لمشروع مركز التجارة الإلكترونية في مبنى البريد بالمقابلين والذي سيباشر أعماله ابتداءً من أيلول المقبل.