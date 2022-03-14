الجازي يستقبل رئيس اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وفداً قطرياً برئاسة وكيل وزارة العدل القطري، ورئيس اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني سلطان السويدي.

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وأكد الجازي خلال اللقاء أهمية تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها، ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.



وبحث الجازي مع الوفد سبل تعزيز التعاون بين الجانبين الأردني والقطري في مجال القانون الدولي الإنساني، لا سيما في التحديات التي تواجه نشره وتطبيق قواعده، وكيفية التعامل معه وتحقيق معاييره.



من جهته، أشاد رئيس الوفد القطري بالعلاقات الأردنية القطرية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتطبيق محاور القانون الدولي الإنساني.



وحضر اللقاء رئيس اللجنة الأردنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، وأعضاء اللجنة القاضي الدكتور محمد الطراونة، والحقوقية سارة العتيبي.



