الجالية الأردنية في أمريكا تنظم وقفة ترحيب بالملك في شارع بنسيلفانيا

الوكيل الإخباري -

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تنظم الجالية الأردنية في امريكا غدا الإثنين 19 تموز، وقفة في شارع بنسيلفانيا في لافاييت بارك ترحيبًا بقدوم جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رحبت بالزيارة الملكية الهامة والمؤثرة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، مؤكدة أن الأردن تحكمه علاقات متزنة مع الدول الشقيقة والصديقة، في ظل ما رسمه جلالة الملك عبدالله الثاني من سياسات خارجية تحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية، مشيرة الى ان جلالته كرس جهوده لترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق العلاقات المتينة مع مختلف الدول، الى جانب دعم مسيرة السلام العالمي وتعزيز حضورهاويسعى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبذل جهود مكثفة مع قادة الدول من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسطوأكدت الجالية الأردنية في بيان لها، على رمزية الملك في نفوس أبناء الوطن وما يحملونه من وفاء وإنتماء وولاء للعرش الهاشمي ، وهذا خير شاهد على عمق العلاقة بين القيادة والشعب الوفي لعهد الآباء والأجداد.وأشار بيان الجالية ، إلى أن حديث الملك عن الإصلاح السياسي الذي أراد للأردن أن يدخل المئوية الثانية على أساس حياة سياسية مختلفة، نستفيد بها ويتم من خلالها تصويب الأخطاء والبناء على النجاحات، ليبقى الأردن مساحة التميز عربيا ودوليا.