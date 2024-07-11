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الخميس، 11-07-2024 03:23 م

الجامعة الأردنية.. افتتاح قاعة "عزّت زاهده" الأربعاء المقبل

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الوكيل الاخباري- تفتتح الجامعة الأردنية تحت رعاية رئيسها الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ومدير مكتبة الجامعة الدكتور مجاهد الذنيبات قاعة "عزّت زاهده"، التربوي والمكتبي الأسبق في مكتبة الجامعة الأردنية، بحضور أفراد عائلته.

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وتم تحديث القاعة بدعم من أبناء الراحل عزّت زاهده، الذين سيستقبلون المشاركين الساعة الثالثة والنصف، قبل موعد الافتتاح الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 17 تموز 2024، في مكتبة الجامعة الأردنية.


وقال أحمد زاهده نجل المرحوم إن هذه القاعة هي عين المكان الذي كان يضم مكتب والده الذي حرص على رفد مكتبة الجامعة، وأسس منذ السبعينيات من القرن الماضي قسم المراجع، مشيرًا إلى أن اعتناء الأبناء اليوم بهذه القاعة هو رد الجميل للجامعة الأم وإحياء لروح والدهم.

 

 



 




 

 


 

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