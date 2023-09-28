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الخميس، 28-09-2023 09:07 ص

الجامعة الأردنية الأولى محليا في التصنيفات العالمية الأربعة

الجامعة الاردنية 2


الوكيل الاخباري - بصدور تصنيف (THE World University Ranking 2024) لهذا العام، والذي أعلن أمس الأربعاء 27 أيلول 2023، تكون الجامعة الأردنية الأولى محليا في هذا التصنيف وكافة التصنيفات العالمية وهي تصنيف QS، وتصنيف الشانغهاي، وتصنيف التايمز، وتصنيف الويبومتركس.اضافة اعلان


وأشار مكتب التصنيفات العالمية في الجامعة الأردنية أن النتائج التفصيلية للجامعة بينت تحسن نتائج الجامعة في أربعة معايير من أصل خمسة معايير رئيسية يعتمد عليها هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي. 

حيث تقدمت الأردنية في معايير التعليم، وبيئة البحث العلمي، وتأثير البحث العلمي، والبعد الدولي.

أما على الصعيد العربي، وتحديدا الجامعات العربية المنافسة للأردنية، فقد تراجعت نتائج ثمان جامعات عربية وتقدمت ثلاث جامعات، بينما حافظت ثلاث جامعات منها الأردنية على تصنيفها.

كما بيّن مكتب التصنيفات العالمية أن الجامعة الأردنية هي الجامعة الوحيدة في الأردن المصنفة في التصنيفات العالمية الأربعة الرئيسة، حيث صنفت هذا العام حسب تصنيف QS، وهو التصنيف الأهم والأكثر انتشارا على مستوى العالم، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

وأشار رئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات إلى أن النتائج التفصيلية في هذا التصنيف ونتائج الجامعة في التصنيفات العالمية الأخرى تؤكّد مساعي "الأردنيّة" الدؤوبة في التّطوّر والتميز في التعلم والتعليم والبحث العلمي وإقامة الشراكات المثمرة محليا وعالميا، كما يُعطي الجامعة دفعةً للاستمرار في خُططها المستقبليّة نحو بيئة جامعيّة جاذبة للطّلبة والأكاديميين من داخل الأردنّ وخارجه، منوها إلى أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة الإدارية في الجامعة، ودور وتميز طلبة الجامعة الأردنية.


 




 

 


 

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