الجامعة الأردنية بصدد التعاون الأكاديمي مع جامعة "جلاسجو" البريطانية

الوكيل الاخباري- بحث رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات اليوم، لدى لقائه عميد التعاون الدولي في كلية الطب في جامعة جلاسجو البريطانية "University of Glasgow" الدكتور توم إيفانز، فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية، وخاصة الطبية.

اضافة اعلان



وتناول اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تمهد للشروع في بناء تعاون مشترك في مجالات تبادل الطلبة، والمشاريع البحثية والندوات والمحاضرات المشتركة، وفي مجال تدريب طلبة كلية الطب، وإيفاد الطلبة لغايات الحصول على الدرجات العليا.



ورحّب عبيدات خلال اللقاء ببناء تعاون مع جامعة جلاسجو العريقة من منطلق توجه الجامعة الاستراتيجي نحو تعاون أكاديمي دولي يحقق تطوّرًا أكاديميًّا مشتركًا، ويعزز الجودة الأكاديمية والبحثية للجامعة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مجال برامج الصحة العامة وإنشاء برنامج دكتوراه مشترك في كلية الطب.



من جهته، أعرب إيفانز عن رغبة جامعته ببناء تعاون أكاديمي مشترك مع الجامعة الأردنية في مختلف المجالات الأكاديمية، بحيث تكون المجالات الطبية نقطة انطلاقة هذا التعاون ليُصار إلى البناء عليها لاحقا، شاكرًا الجامعة على هذا اللقاء وحسن الاستقبال.