الجامعة الأردنية تؤكد استمرار إعطاء مطاعيم كورونا للمواطنين

الوكيل الإخباري -

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أكدت الجامعة الأردنية اليوم الأحد استمرار أخذ المطاعيم للمواطنين في مركز مطاعيم الجامعة حسب المعتاد.وصرحت وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة في الجامعة بخصوص وفاة مواطن يبلغ من العمر 66 عاما في مركز تطعيم الجامعة الأردنية/صالة النشاطات الرياضية حيث تلقى الجرعة الثانية من المطعوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ثم أخذ قسطا من الراحة لمدة عشر دقائق حسب البروتوكول الصحي المعمول به داخل مركز التطعيم، وغادر الصالة ومن ثم جلس على مقعد خارج الصالة في الهواء الطلقوأثناء جلوسه على المقعد سقط مغشيا عليه بعد 10 دقائق من مغادرته صالة الانتظار حيث باشر الكادر الطبي الموجود في المركز بتقديم العناية الطبية مباشرة له وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الفائقة وإنعاش القلب المتقدم في موقع سقوطه حيث وصل الدفاع المدني خلال دقائق ونقل إلى مستشفى الجامعة الاردنية بمرافقة الكادر الطبي من مركز التطعيم وهناك تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وما لبث الى ان فارق الحياة في مستشفى الجامعة، وتم تحويله إلى الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.وتتقدم الجامعة الاردنية بخالص العزاء إلى أهل المرحوم وإنا لله وإنا إليه راجعون